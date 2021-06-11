В Минтруде предложили разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал

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Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, предусматривающий возможность получения материнского капитала отцом, в одиночку воспитывающим детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что получить финансовую поддержку смогут мужчины, воспитывающие двух и более детей, рожденных после 1 января 2007 года, или одного ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ, или лишения ее родительских прав.
Для оформления выплаты отцам будет необходимо обратиться в Пенсионный фонд России. Они могут претендовать на 483,8 тысячи рублей за первенца и на 639,4 тысячи рублей – за второго ребенка.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить в России предоставление материнского капитала для граждан с доходом выше пяти миллионов рублей.
По его словам, люди, получающие высокую зарплату, в состоянии самостоятельно оплатить все дополнительные расходы, связанные с рождением ребенка, а потому ни льготы, ни финансовая поддержка им не нужна.
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