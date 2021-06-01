Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны

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Владимир Путин заявил, что рассчитывает на расширение региональными и местными властями программ поддержки семей. Он также назвал многодетные семьи основой будущего страны.

"Семья, в которой много детей, – это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", – сказал российский лидер в ходе видеовстречи с родителями, награжденными орденом "Родительская слава".

Он также добавил, что власти продолжат концентрировать ресурсы и наращивать усилия для решения задач в сфере поддержки семей.

Ранее глава российского государства подписал закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию. Документ вводит новые ежемесячные денежные пособия для данных категорий граждан.

