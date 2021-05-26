Путин подписал закон о новых мерах поддержки семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 сентября, согласно закону, меняется порядок оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет. Сумма выплаты составит 100% от среднего заработка.

Также законом с 1 июля вводится новая категория ежемесячных выплат. Они предназначены для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет. Размер выплаты – 50% от детского прожиточного минимума в каждом регионе. В среднем по РФ данная сумма составляет 5,6 тысячи рублей.

Кроме того, также с 1 июля в России появятся выплаты для женщин, которые встали на медицинский учет в связи с беременностью до 12 недель. Ежемесячное пособие составит половину от величины прожиточного минимума.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Отдельно отмечено, что единовременная выплата женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности до 1 июля 2021 года, будет назначаться и перечисляться в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, как правильно оформить получение пособий на детей. По словам сенатора, чтобы получить денежную поддержку неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нужно подать заявление на портале госуслуг.