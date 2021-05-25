В РФ предложили создать новую категорию льготников

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка. Об этом сообщает RT.

В своем обращении чиновник уточнил, что каждый год российские семьи усыновляют тысячи детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Кроме того, депутат отметил, что такие семейные формы устройства юного поколения являются приоритетными в решении проблемы сиротства, а также создают условия для социализации и всестороннего развития ребенка.

На данный момент, по словам законодателя, ряд категорий граждан РФ имеют льготу (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров) при начислении земельного налога. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие.

"В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребенка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребенка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка", – говорится в сообщении.

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Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату уже в этом году.