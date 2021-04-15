В Совфеде назвали необходимые меры по дальнейшему снижению уровня бедности в РФ

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым число малоимущих в России в 2020 году снизилось, передает RT.

По его словам, в прошлом году государство произвело достаточно большой объем выплат гражданам из-за пандемии – в общей сложности более 200 миллиардов рублей.

"Плюс не надо забывать, что в 2020 году достаточно серьезные выплаты были врачебному и сестринскому персоналу, тем, кто работал на машинах скорой помощи. И, безусловно, кроме этого еще и вспомогательные подразделения, и службы, которые имели отношение к борьбе с COVID-19, там выплаты тоже были достаточно большие из Фонда обязательного медицинского страхования. Понятно, что итоги оказались другими", – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что в этой части статистика не обманывает. Также Рязанский рассказал о факторах, которые могут способствовать снижению уровня бедности.

"У нас есть системная (до 2024 года) повышенная индексация размера пенсий неработающим пенсионерам. Если так сложится ситуация, в послании президента мы можем услышать об изменении ситуации по индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы очень надеемся, что и они смогут пополнять потребительский бюджет за счет индексации", – добавил он.

По его мнению, такой инструмент как социальный контракт, который начинает работать практически системно по многим регионам России, – это тоже подспорье, которое поможет инструментально решать проблему семей из этого сегмента.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что рассчитанный по-новому прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.

Кудрин выразил мнение, что в России уровень бедности может быть снижен раньше чем к 2030 году.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по борьбе с бедностью в России имеет определенные препятствующие факторы, однако, несмотря на это, власти не собираются опускать руки.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечалась во II квартале года – падение составило 7,9%.

