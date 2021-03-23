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Политика

14:10

Телеведущий Евгений Попов считает борьбу с трудовой бедностью в России главной задачей

политика

Фото: depositphotos/mizar_219842

Телеведущий Евгений Попов решил принять участие в выборах в Госдуму от Кунцевского избирательного круга. Он уже подал документы на предварительное голосование "Единой России".

"На встречах с жителями мы обсуждаем широкий круг инициатив – индексацию пенсий работающим пенсионерам, бессрочную льготную ипотеку для многодетных семей, ужесточение ответственности за нарушение градостроительных стандартов", – отметил Попов.

Он также заявил, что своей главной задачей считает борьбу с бедностью и что планирует добиться достойной заработной платы для россиян.

Отмечается, что "Единая Россия" поддержит кандидата, который получит наибольший кредит доверия жителей. Проголосовать сможет любой желающий, независимо от партийной принадлежности.

Ранее россияне назвали уровень желаемого месячного заработка. Уточняется, что уровень желаемой заработной платы россиян увеличился на 44%. В июне минувшего года жители хотели получать 74 тысячи рублей в месяц. В опросе приняли участие четыре тысячи человек.

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