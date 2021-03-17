Россияне назвали уровень желаемого месячного заработка

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Жители России с июня 2020 года повысили свои ожидания по зарплате. Они хотят получать 107 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Уточняется, что уровень желаемой заработной платы россиян увеличился на 44%. В июне минувшего года жители хотели получать 74 тысячи рублей в месяц. В опросе приняли участие четыре тысячи человек.



Согласно результатам исследования, уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 118 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга – 102 тысячи рублей.

"Более низкие зарплатные ожидания жителей России в период снятия ограничительных мер связаны с общей нестабильной экономической ситуацией и упадком потребительских настроений в тот момент", – отметил коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий.

Зарплатные ожидания кандидатов выросли по мере восстановления рынка, а также возобновления деятельности компаний.

Ранее сообщалось, что Москва, Подмосковье и Красноярский край стали лидерами среди регионов РФ по количеству доступных вакансий. Уточняется, что замыкают топ-5 регионов по числу вакансий Приморский край и Ростовская область.