Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю – опрос

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Почти четверть россиян (23%) ожидают финансовые трудности менее чем через неделю после ухода со старой работы, сообщает РБК со ссылкой на опрос службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter.
20% опрошенных уверены, что им хватит денег на две недели, 15% опрошенных будут тратить накопленные средства 1,5 месяца. 11% необходимо найти новую работу в течение трех месяцев, 4% – в течение полугода. 3% участников опроса признали, что у них не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы.
С финансовыми трудностями при поиске работы столкнулись большинство опрошенных. Для 39% они оказались серьезными. 44% пока справляются, еще 10% считают их почти незаметными.
Среди россиян, не испытывающих финансовых сложностей из-за потери работы, более половины (56%) имеют сбережения. 36% получили поддержку со стороны членов семьи. 22% заявили, что бывший работодатель выплатил им достойную компенсацию, еще 13% – что временно работают на фрилансе.
23% опрошенных были вынуждены взять в долг у родителей, 16% занимали деньги у родственников или друзей, 11% брали кредит в банке.
Опрос провели онлайн с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тысячи соискателей.
Поменять работу в России готовы 63% граждан. Чаще других уволиться желают работники сферы охраны (69%), области торговли и транспорта (по 68%).
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке являются менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Представители данных профессий могут претендовать на зарплату 300 и 250 тысяч соответственно.
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