Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке являются менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Об этом стало известно из исследования сервиса "Работа.ру".

Уточняется, что представители данных профессий могут претендовать на зарплату 300 и 250 тысяч соответственно. В обязанности менеджера входит обработка заявок клиентов, оформление договоров, сопровождение сделок, а к обязанностям разработчика относятся необходимость разбираться в системе управления версий Git, системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.

Системному администратору Devops на рынке предлагают от 180 тысяч рублей в месяц. У кандидата должен быть опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения.

До 140 тысяч рублей готовы платить программисту 1С-Битрикс. В обязанности сотрудника входит сборка и техподдержка корпоративных сайтов, интернет-магазинов, порталов.

Также около 120 тысяч рублей сможет получать архитектор паспорта фасада здания. Соискатель должен уметь разрабатывать проекты благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий.

Получать зарплату до 100 тысяч рублей сможет и стилист-консультант интернет-магазина. Будущий работник должен консультировать клиентов по ассортименту, вести клиентскую базу, продвигать магазин.

До 90 тысяч рублей сможет получать веб-разработчик Wordpress. Требованием к работе являются знания принципов работы PHP, кросс-браузерности и адаптивной верстки, умение оптимизировать сайты.

Ранее россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. По результатам опроса, 79% проголосовавших считают завышенной зарплату политиков. 61% опрошенных заявил о неоправданно высоком заработке банкиров. За рубежом в голосовании сложилась похожая ситуация – о несправедливо завышенной зарплате представителей указанных профессий заявили 74 и 41% участников.

