Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке являются менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Об этом стало известно из исследования сервиса "Работа.ру".
Уточняется, что представители данных профессий могут претендовать на зарплату 300 и 250 тысяч соответственно. В обязанности менеджера входит обработка заявок клиентов, оформление договоров, сопровождение сделок, а к обязанностям разработчика относятся необходимость разбираться в системе управления версий Git, системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.
Системному администратору Devops на рынке предлагают от 180 тысяч рублей в месяц. У кандидата должен быть опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения.
До 140 тысяч рублей готовы платить программисту 1С-Битрикс. В обязанности сотрудника входит сборка и техподдержка корпоративных сайтов, интернет-магазинов, порталов.
Также около 120 тысяч рублей сможет получать архитектор паспорта фасада здания. Соискатель должен уметь разрабатывать проекты благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий.
Получать зарплату до 100 тысяч рублей сможет и стилист-консультант интернет-магазина. Будущий работник должен консультировать клиентов по ассортименту, вести клиентскую базу, продвигать магазин.
До 90 тысяч рублей сможет получать веб-разработчик Wordpress. Требованием к работе являются знания принципов работы PHP, кросс-браузерности и адаптивной верстки, умение оптимизировать сайты.
Ранее россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. По результатам опроса, 79% проголосовавших считают завышенной зарплату политиков. 61% опрошенных заявил о неоправданно высоком заработке банкиров. За рубежом в голосовании сложилась похожая ситуация – о несправедливо завышенной зарплате представителей указанных профессий заявили 74 и 41% участников.
Половина россиян готова работать 4 дня в неделю – опрос
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: