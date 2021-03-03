Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Наиболее высокие зарплаты в Москве предлагают работающим по вызову ветеринарам и монтажникам стальных дверей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Специалисты этого профиля, согласно данным аналитиков, могут зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Ветеринары обязаны выезжать к клиентам на дом, проводить диагностику и лечить питомцев. Особенность этой позиции – сменный рабочий график.

Что касается монтажника, то для этой работы требуется требуется не менее чем трехлетний опыт и наличие собственного инструмента. Рабочий график специалиста может быть ненормированным.

Некоторые рабочие позиции в Москве оцениваются на рынке труда в зарплату до 250 тысяч рублей. Столько могут получить специалисты по тендерам с опытом от года, дизайнеры интерьера и специалисты IT-сферы.

От 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу с опытом работы от пяти лет, а до 200 тысяч – программисту 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубному технику-керамисту.

В феврале россиян попросили назвать города с лучшими зарплатами. Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург. В тройку лидеров также попал Новосибирск, для которого, по мнению респондентов, характерны высокие зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах.

