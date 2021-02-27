В Москве объявили вакансию для подсчета бездомных котов

Фото: Москва 24/ Антон Великжанин

Московский Фонд защиты городских животных совместно с Институтом экологии и эволюции имени Северцова РАН открыл вакансию специалиста по подсчету бездомных котов.

Как говорится на сайте интернет-рекрутмента, проект ищет волонтеров, которые будут общаться и опрашивать местных жителей, подкармливающих бездомных котов.

Работникам нужно будет выявлять опекунов бездомных животных, вести статистику, при необходимости устанавливать фотоловушки и делать фото видео съемку животных.

За каждым из волонтеров закрепят территорию в квадратный километр. Считать котов будут на протяжении трех летних месяцев 2021 года во всех округах Москвы.

"Мы не будем ловить котиков, не будем обозначать точное местообитание на карте, все данные будут только в виде графических материалов, плотности популяции и общей средней численности", — сказано в описании вакансии.

В конце проекта зоозащитники узнают, сколько кошек обитает в городе, какова плотность их популяции в разных районах и какой у московской кошки типичный окрас.

Ранее в столице запустили сервис онлайн-общения с котами из приютов "Виртуальный хозяин". Проект призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантина.