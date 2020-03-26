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Общество

02:33

Сервис онлайн-общения с котами из приютов создали в Москве

общество животные безопасность город

Фото: rayfund.ru

Благотворительный фонд "РЭЙ" запустил сервис онлайн-общения с кошками из приютов "Виртуальный хозяин", говорится на сайте проекта.

Проект призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантинных мер. Пользователь сможет регулярно получать фотографии и видео понравившегося ему питомца, а также новости о его состоянии и самочувствии.

Если он примет решение взять кота домой, куратор проведет собеседование и забронирует животное до конца карантина. Также можно сделать пожертвование, подарить подарок и понаблюдать за питомцем в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что жители Москвы в 2019 году забрали более 2,3 тысячи собак и 800 кошек из муниципальных приютов для животных.

Москвичи смогут выбрать питомца из приюта онлайн

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