Сервис онлайн-общения с котами из приютов создали в Москве

Фото: rayfund.ru

Благотворительный фонд "РЭЙ" запустил сервис онлайн-общения с кошками из приютов "Виртуальный хозяин", говорится на сайте проекта.

Проект призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантинных мер. Пользователь сможет регулярно получать фотографии и видео понравившегося ему питомца, а также новости о его состоянии и самочувствии.

Если он примет решение взять кота домой, куратор проведет собеседование и забронирует животное до конца карантина. Также можно сделать пожертвование, подарить подарок и понаблюдать за питомцем в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что жители Москвы в 2019 году забрали более 2,3 тысячи собак и 800 кошек из муниципальных приютов для животных.