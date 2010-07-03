Эксперт прокомментировал новые указания по организации работы приютов для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые утвержденные методические указания по организации работы приютов для животных эксперты прокомментировали в разговоре с Москвой 24. По мнению специалистов, с принятием закона ничего не изменится.

"При создании приюта еще 21 год назад это все было. Был ветеринарный контроль, когда я подписывала разрешение на создание приюта, были свои нормативы по размещению, и никак они не изменились", – говорит директор приюта для бездомных животных "Альма" Людмила Бычкова.





Людмила Бычкова директор приюта для бездомных животных "Альма" Все, кто хочет сделать добро для животных, и так соблюдают указания, причем независимо от документов и параметров, которые пытаются выстроить. Мы соблюдали и будем соблюдать. Приюты должны строиться для того, чтобы было хорошо животным.

Эксперт отмечает, что лучше принять закон о жестком обращении с животными. По мнению Бычковой, мера поможет созданию хороших приютов.

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина добавляет, что даже введение такого указания, как "оказание на территории приюта платных услуг", – мера, скорее всего, бесперспективная.

"Непонятно, что именно подразумевается под платными услугами. У нас есть ветеринарные клиники. В приютах для животных в основном работают волонтеры, там нет профессионалов. Даже если брать ветеринара, то это же договоренности, у них свои тарифы", – уточняет Базаркина.





Наталья Базаркина ведущий специалист Московского общества защиты животных Непонятно, для кого принимаются законы. Нужно делать государственные приюты, сейчас большая часть частных. В Москве два или три приюта осталось, если не закрыли.

Ранее стало известно, что Минприроды утвердило новые методические указания по организации работы приютов для животных. Новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.

В документе говорится, что приюты должны указывать в правилах своей работы предельное количество животных, размеры вольеров и будок, а также размеры проходов между помещениями, где содержатся животные.

Также указания министерства природных ресурсов позволяют устанавливать с учетом региональных особенностей требования к размещению приюта и обустройству помещений.

До этого правительство утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев. Теперь безнадзорных животных нужно отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или к их гибели.

Животных, не проявляющих "немотивированную агрессию", в правительстве предложили выпускать на волю после стерилизации и лечения. Документ создан в рамках вступившего в силу закона "Об ответственном обращении с животными", который в конце прошлого года одобрила Госдума. Положения закона вступают в силу поэтапно. Документ полностью заработает в 2022 году.

Согласно постановлению, региональным властям предстоит регламентировать отлов безнадзорных животных. Также должна будет вестись запись отлова.



Соболева Илона