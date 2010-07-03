Эксперт прокомментировал новые указания по организации работы приютов для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новые утвержденные методические указания по организации работы приютов для животных эксперты прокомментировали в разговоре с Москвой 24. По мнению специалистов, с принятием закона ничего не изменится.
"При создании приюта еще 21 год назад это все было. Был ветеринарный контроль, когда я подписывала разрешение на создание приюта, были свои нормативы по размещению, и никак они не изменились", – говорит директор приюта для бездомных животных "Альма" Людмила Бычкова.
Эксперт отмечает, что лучше принять закон о жестком обращении с животными. По мнению Бычковой, мера поможет созданию хороших приютов.
Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина добавляет, что даже введение такого указания, как "оказание на территории приюта платных услуг", – мера, скорее всего, бесперспективная.
"Непонятно, что именно подразумевается под платными услугами. У нас есть ветеринарные клиники. В приютах для животных в основном работают волонтеры, там нет профессионалов. Даже если брать ветеринара, то это же договоренности, у них свои тарифы", – уточняет Базаркина.
Ранее стало известно, что Минприроды утвердило новые методические указания по организации работы приютов для животных. Новые правила обязывают хозяев приютов для животных определять их вместимость, а также допускают возможность оказания на их территории платных услуг.
В документе говорится, что приюты должны указывать в правилах своей работы предельное количество животных, размеры вольеров и будок, а также размеры проходов между помещениями, где содержатся животные.
Также указания министерства природных ресурсов позволяют устанавливать с учетом региональных особенностей требования к размещению приюта и обустройству помещений.
До этого правительство утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев. Теперь безнадзорных животных нужно отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или к их гибели.
Животных, не проявляющих "немотивированную агрессию", в правительстве предложили выпускать на волю после стерилизации и лечения. Документ создан в рамках вступившего в силу закона "Об ответственном обращении с животными", который в конце прошлого года одобрила Госдума. Положения закона вступают в силу поэтапно. Документ полностью заработает в 2022 году.
Согласно постановлению, региональным властям предстоит регламентировать отлов безнадзорных животных. Также должна будет вестись запись отлова.
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