Москвичи забрали из приютов более 2 тыс собак и 800 кошек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Москвы в 2019 году забрали более 2,3 тысячи собак и 800 кошек из муниципальных приютов для животных. Об этом рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Заместитель руководителя ГБУ "Доринвест", которое создано правительством Москвы для эксплуатации приютов, Виктор Дьяконов поблагодарил работников учреждений и волонтеров.

По его словам, годом ранее новый дом обрели на 210 собак и 167 кошек меньше. Всего за последние пять лет из столичных приютов забрали более 12 тысяч собак и более 3,5 тысячи кошек.

"Москвичи всегда могут присоединиться к волонтерам или сделать доброе дело и забрать домой нового питомца", – цитирует сообщение ТАСС. Так, в 13 учреждениях города находится более 16 тысяч собак и более 1,1 тысячи кошек.

В 2019 году правительство утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев. Безнадзорных животных нужно отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели.