Зоозащитники считают, что закрыть все контактные зоопарки в России будет непросто

В парке "Сокольники" разгорелся скандал: посетители пожаловались на то, что сотрудники "Живого уголка" выгуливали животных на поводках для привлечения внимания людей. При этом уличный шум вызывал у зверей стресс. Из-за недовольства москвичей работу зоопарка сначала приостановили, а затем его и вовсе закрыли. Разбираемся в произошедшем и выясняем, как бороться с жестоким обращением по отношению к животным.

Людям на потеху

Фото: соцсети

Жалобы на действия сотрудников "Живого уголка" в "Сокольниках" появились в социальных сетях. По словам одной из посетительниц парка Полины Майстрович, те выводили диких зверей на улицу в холод, несмотря на то, что вокруг "люди, салюты, спрятаться вообще некуда". Она также уточнила, что не знает, сколько времени в день животные "потешают таким образом народ".

"Но те же енот и лиса были, и когда мы пришли, и когда уходили. Уходили мы, между прочим, почти в 9 вечера. И если енот проявлял хоть какую-то активность и более или менее выглядел адекватно, то лисе было очень-очень плохо. Она все это время лежала клубочком на грязном снегу и почти не реагировала на внешние раздражители. Ей было очевидно страшно. И, судя по всему, этот кошмар для нее длится каждый день много часов", – написала Майстрович в Facebook.





Полина Майстрович Я не причисляю себя к особо чувствительным зоозащитникам. И даже вполне спокойно отношусь к зоопаркам. Но увиденное мной не имело отношения к зоопарку. Зато явно имело отношение к издевательству над дикими животными.

Пост с фотографиями животных вызвал отклик у неравнодушных пользователей и набрал более тысячи комментариев и пяти тысяч репостов.



Из-за недовольства людей работа досугово-образовательного центра "Живой уголок" в "Сокольниках" была приостановлена с 9 января до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"Сотрудниками парка и организацией "Зооград" проводится проверка персонала на соответствие квалификации. Необходимо, чтобы работа подобных заведений была выстроена правильно и не вызывала вопросов у посетителей и гостей парка", – рассказали в пресс-службе "Сокольников".

А 10 января директор парка Андрей Лапшин сообщил Москве 24, что администрация приняла решение навсегда закрыть "Живой уголок", который, по его словам, не являлся контактным зоопарком.





Андрей Лапшин директор парка "Сокольники" В связи с тем, что так сложились обстоятельства, мы приняли решение его закрыть. Его больше не будет на территории парка. В ближайшее время разные животные будут распределяться владельцами зоопарка по определенным местам, будет составлен список, и в течение двух-трех месяцев они будут от нас уезжать.

Напомним, досугово-образовательный центр "Живой уголок" существует в парке с 2016 года. Согласно опубликованной на сайте парка информации, в нем обитали шиншиллы, еноты, кролики, морские свинки, карликовые овечки, попугаи, лисята, козы и ежики, с которыми можно было "познакомиться и покормить их". С момента открытия зоопарк посетили десятки тысяч человек.

Контактные зоопарки вне закона

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С 1 января 2020 года в России вступил в силу федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Он запрещает работу контактных зоопарков. Исключение делается лишь при наличии "недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ". Кроме того, к питомцам, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, запрещено применять лекарства, способные причинить вред их здоровью.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал Москве 24, что владельцы контактных зоопарков "пытаются уйти из-под действия этого закона".





Владимир Бурматов депутат Госдумы Они пробуют переименовываться в выставки животных и таким образом продолжать существовать. Но мы подстраховались, так как существует норма о том, что выставка может работать только четыре дня, не дольше, и после этого она должна быть закрыта. Соответственно, здесь эту калиточку удалось прикрыть.

При этом парламентарий добавил, что с начала года количество контактных зоопарков сократилось на шесть процентов.





По данным сервиса 2ГИС, сейчас в крупных городах все еще работает 130 контактных зоопарков, которые располагаются в торговых центрах, в административных и офисных зданиях, а также в хозяйственных помещениях с вольерами на улице. Больше всего контактных зоопарков в Москве (55), Екатеринбурге (16), Санкт-Петербурге (13) и Челябинске (11). Причем в столице в 2019 году их стало на 15 процентов больше, чем год назад, а в Челябинске – на 20 процентов.

"Мы сейчас будем заставлять региональные власти очень внимательно следить, куда деваются животные из этих зоопарков. Их должны устраивать в реабилитационные центры, где будет производиться реадаптация и реабилитация. По возможности они должны возвращаться в естественную среду обитания – в заповедники, заказники и национальные парки, то есть туда, где на на них никто не сможет охотиться", – подчеркнул Бурматов.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Кроме того, по его мнению, людям нужно обращаться в полицию, если они знают о действующих до сих пор контактных зоопарках.





Владимир Бурматов депутат Госдумы Важно, чтобы граждане обращения писали в МВД на незаконную предпринимательскую деятельность, в Прокуратуру на несоблюдение закона об ответственном обращении с животными и в Росприроднадзор.

"Как правило, контактные зоопарки существуют в торговых центрах. Надзорные ведомства и МВД там рейды не проводят, поскольку это будет считаться давление на бизнес. Но где эти обращения от людей приходят, проверяющие органы практически день в день закрывают зоопарк", – добавил депутат.

В свою очередь, адвокат и зоозащитница Марианна Комаровская также считает, что закрыть контактные зоопарки поможет общественная инициатива.

"Понятно, что закон только вступил в силу, поэтому большая часть таких организаций продолжит работать какое-то время. Но с ростом количества жалоб возрастет количество возбужденных проверок по ним", – пояснила собеседница Москвы 24.





Марианна Комаровская адвокат Просто должно пройти время и выработаться определенная практика – как жаловаться, что писать, куда писать и так далее.

Однако, по ее словам, искоренить контактные зоопарки по всей стране раз и навсегда вряд ли получится.

"Ведь это бизнес, им просто нужно переоборудовать помещения, но в полном виде они не исчезнут. Главное – должен исчезнуть основной принцип контактности, чтобы животное могло уходить от контакта с человеком, сейчас этого нет, это и главная причина, по которой животные страдают", – заключила Комаровская.