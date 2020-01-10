Животные покинут "Живой уголок" в "Сокольниках" в течение трех месяцев

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Директор парка культуры и отдыха "Сокольники" Андрей Лапшин прокомментировал Москве 24 сообщение о том, что в парке был закрыт "Живой уголок".

"Контактные зоопарки закрыты в соответствии с федеральным законом. В связи с тем, что так сложились обстоятельства, мы приняли решение его закрыть. Его больше не будет на территории парка", – сказал он.

Лапшин добавил, что "Живой уголок" не является контактным зоопарком. В ближайшее время животные будут распределяться владельцами зоопарка по определенным местам. "Будет составлен список и в течение 2–3 месяцев животные будут от нас уезжать. Сам зоопарка закрыт. Досугово-образовательный центр он назывался", – заключил директор парка.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что сотрудники зоопарка в "Сокольниках" вывели животных на улицу на поводках, чтобы привлечь внимание москвичей. При этом животные выглядели замученными и испуганными. Согласно опубликованной информации, в "Живом уголке" обитают шиншиллы, еноты, кролики, морские свинки, карликовые овечки, попугаи, лисята, козы и ежики.

Позднее работу "Живого уголка" приостановили до выяснения всех обстоятельств. Сотрудники парка и организация "Зооград" организовали проверку персонала зоопарка на соответствие квалификации.

