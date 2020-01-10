Московский зоопарк принимает нераспроданные ели и сосны

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ели и сосны, которые не распродали во время новогодних праздников, начали принимать в Московском зоопарке. Хвойные применяют для обогащения среды обитания и рациона животных. Для травоядных это полезное лакомство, а хищники поиграют с деревьями и наточат о стволы клыки и когти, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, с каждым годом увеличивается количество предпринимателей, которые отдают деревья в зоосад.
"С 1 января в зоопарк уже поступило полторы тысячи елей и сосен, которые не нашли своих покупателей. Наши животные очень рады таким подаркам", – приводятся в материале слова Акуловой.
Она отметила, что в хвое содержится много ценных биологических компонентов. Она богата витамином С, каротином и аминокислотами. К тому же хвоя легко усваивается. Многие обитатели зоопарка с удовольствием едят ветви елей и сосен. Например, такому лакомству будут рады винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпака.
Снежные барсы, восточноевропейские рыси, львы, пумы, амурские тигры, дальневосточные леопарды, камышовые коты и дальневосточные лесные кошки используют деревья в качестве когтеточек.
Кроме того, 5 января в столице стартовала акция по экологической утилизации новогодних елок и переработке их в щепу "Елочный круговорот". В ее рамках в городе открылись 379 пунктов приема новогодних деревьев. Акция продлится до конца февраля.
В специальных пунктах елки переработают в щепу. В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп и в вольерах с животными.
Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве регулярно с 2016 года. Желающие могут сдать елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений.
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