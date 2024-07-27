Синоптик Вильфанд: много солнца и температура до 28 градусов ожидаются в Москве в выходные

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Москвичам пообещали солнечную погоду с температурой до 28 градусов в субботу и воскресенье, 27 и 28 июля. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные замечательная погода, ночные температуры составят около 15 градусов, дневные – от 26 до 28 градусов. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье во второй половине дня возможны кратковременные дожди", – передает ТАСС его слова.

При этом температура в водоемах Москвы будет на уровне 22–23 градусов, а в Москве-реке – до 21 градуса, добавил синоптик.

Скорость ветра будет составлять 5–10 метров в секунду, атмосферное давление будет понижено до 747 миллиметров ртутного столба, отметили специалисты Гидрометцентра.

Резкое похолодание придет в столицу в последние дни июля, предупреждал ранее Вильфанд. В понедельник, 29 июля, температура будет колебаться от 19 до 24 градусов, а во вторник и среду она может составить до 17–22 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса.

В начале следующего месяца температура начнет постепенно расти, однако показатели все равно будут ниже установленной нормы, подчеркнул синоптик.

