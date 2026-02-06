Строительные бытовки загорелись в Красногорске

Видео: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожар произошел в строительных бытовках в районе деревни Марьино в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь возгорания достигла 288 квадратных метров. К настоящему моменту огонь уже локализован. Информации о пострадавших нет.

На месте ЧП задействованы 16 пожарных и 4 единицы техники.

Ранее личные вещи и мебель загорелись в межквартирном холле на 5-м этаже жилого дома в Гороховском переулке Москвы. В результате пострадали ребенок и взрослый. С верхних этажей, а также из соседних квартир, были эвакуированы около 20 человек.

До этого пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома в Москве по адресу улица Авиаторов, дом 20. Возгорание удалось потушить на площади 30 квадратных метров. Пожарные спасли 7 человек. Двое из них были переданы врачам скорой помощи.

