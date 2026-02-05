Фото: 68.mchs.gov.ru

Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Огонь вспыхнул после схода с рельсов вагона на станции Кочетовка-2 в среду, 4 февраля. Возгорание охватило 11 цистерн с бензином и 5 с газом.

Пожар удалось быстро локализовать, благодаря чему в результате инцидента никто не пострадал. Также ЧП не повлекло угрозы для населения и инфраструктуры.

Тем не менее из-за аварии в пути задерживались 8 пассажирских поездов. Более того, движение транспорта ограничили и на дорогах, ведущих в поселки Садострой и 2-й Пятилетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.