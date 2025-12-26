Открытое горение резервуаров с нефтепродуктами ликвидировано в порту Темрюка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные ликвидировали открытое горение резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что локализовать возгорание удалось в ночь на 26 декабря, а ликвидировать открытое горение – к утру. При этом работы по тушению пожара еще продолжаются, огнеборцы охлаждают данные объекты.

Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 25 декабря. Никто из местных жителей не пострадал.

Площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров. Для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего для тушения огня задействовали 99 человек, в том числе сотрудников регионального главка МЧС России и 26 единиц техники.

