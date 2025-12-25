Средства ПВО сбили 141 украинский дрон над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили за ночь 141 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 62 БПЛА самолетного типа ликвидировали над Брянской областью, 12 – на Тульской, 11 – над Калужской, 9 – над столичным регионом, 8 – над Республикой Адыгея, 7 – над Краснодарским краем, по 6 – над Крымом и Ростовской областью.

Кроме того, по 5 дронов ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря, 4 – над Курской областью и 1 над Волгоградской.

В результате атаки вражеских беспилотников в порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.