Беспилотники ВСУ попытались атаковать предприятие в Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать один из промышленных объектов в Оренбургской области, рассказал губернатор региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

"Силами и средствами Минобороны РФ отражена эта атака. При этом незначительно повреждена инфраструктура предприятия", – уточнил Солнцев.

Он также добавил, что один сбитый БПЛА упал в населенном пункте.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают все оперативные службы.

Силы ПВО за ночь 24 декабря сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. При этом 110 аппаратов уничтожили над Брянской областью.

До этого вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края. В результаты в промзоне возник пожар. Жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не получили повреждений, среди местных жителей не было пострадавших.