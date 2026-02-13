Эксперт Бондарь: россиян могут выселить из квартиры при полугодовом долге по ЖКУ

13 февраля, 10:24Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Россиян могут выселить из жилья, если задолженность по коммунальным услугам превышает 6 месяцев. Об этом в беседе с News.ru сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Кажется маловероятным, что можно лишиться квартиры за долги по ЖКУ. Согласно статье 446 ГК РФ, обычно не могут изъять квартиру, когда должнику и его близким больше негде жить", – сказал эксперт.
Ситуация меняется, если квартира находится в ипотеке, поскольку в этом случае она находится в залоге у банка, и действуют иные правила.
Совсем другие условия предусмотрены для граждан, проживающих в жилье по договору соцнайма от города, добавил Бондарь. По его словам, возможность выселения за полугодовой долг по коммуналке прописана в статье 90 ЖК РФ.
"При этом человека вряд ли оставят без крова, так как муниципалитет обязан предоставить хотя бы комнату в общежитии", – отметил эксперт.
В этом случае, как правило, судебные приставы сначала пытаются взыскать задолженность за счет денежных средств на банковских счетах или иного имущества. В связи с этим эксперт советует своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать последствий.
Ранее экономист Ольга Гогаладзе рассказала, что россияне могут гасить платежи по ипотеке и ЖКУ при помощи купонных доходов от облигаций. Она пояснила, что выплаты от них зачисляются на брокерский счет. Впоследствии эти средства можно направить на регулярные обязательные платежи.
