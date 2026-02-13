Форма поиска по сайту

13 февраля, 16:02

Экономика

"Почта России" скорректирует тарифы на услуги с 1 марта

Фото: ТАСС/Роман Балаев

АО "Почта России" скорректирует предельные тарифы на пересылку писем, почтовых карточек, бандеролей и мелких пакетов. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО.

"Соответствующее решение подготовлено ФАС России", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на протяжении долгого времени рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции. Теперь пересылка простого письма весом до 20 граммов будет стоить 48 рублей вместо 40, а заказного письма с такими же лимитами веса – 97 рублей вместо 92.

При этом отправка письма с объявленной ценностью достигнет 215 рублей. Тариф на пересылку простой бандероли до 100 граммов составит 100 рублей, а заказной бандероли – 155 рублей.

В это же время повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан – пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.

В компании добавили, что индексация в первую очередь отразится на объеме расходов федерального бюджета, а не на расходах обычных граждан. Дело в том, что основным пользователем услуг "Почты России" является государство, так как государственным органам необходимо отправлять заказные письма и юридически значимые уведомления.

Ранее ГД и кабмин РФ договорились совместно работать над решением проблем "Почты России". Для этого будет создана рабочая группа. До этого Счетная палата выяснила, что долги "Почты России" с 2020 по 2024 год увеличились на 70%, превысив 128 миллиардов рублей. В то же время расходы повысились почти на 80%, они составили более 10 миллиардов рублей.

