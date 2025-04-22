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Счетная палата после аудита "Почты России" направила обращение в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС), говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в результате аудита "Почты России" было обнаружено множество проблем, среди которых, например, неэффективность управления, убыточность компании и ее неспособность работать в направлении развития и повышения доступности услуг почтовой связи.

Проверка касалась итогов использования средств, которые государство выделило "Почте России" в период с 2020 года по первый квартал 2025 года.

В обращении в Генпрокуратуру и ФНС отмечается, что с 2020 года на конец 2024-го долги "Почты России" увеличились на 70%, до 128,3 миллиарда рублей, расходы же на обслуживание долга в 2021–2023 годах повысились на 79,7 %, до 10,6 миллиарда рублей.

Кроме того, не установлен лимит заимствований, при этом отношение чистого долга к прибыли выше нормы в десятки раз.

Также в Счетной палате подчеркнули, что даже с таким быстрым темпом расходования денежных средств компания не смогла решить проблему модернизации зданий. Средний уровень изношенности объектов недвижимости "Почты России" составляет 70%.

При этом примерно две тысячи объектов компания использует неэффективно, у них либо малая загруженность, либо они не используются вовсе.

В ведомстве также отметили отсутствие какой-либо стратегии компании, особенно на фоне непрекращающихся изменений. За пять лет структуру "Почты России" пересматривали 25 раз.

Кроме того, Счетная палата зафиксировала снижение доступности услуг компании. Отмечается, что в 2020–2023 годах количество почтовых отделений, которые работают в сокращенном режиме, увеличилось в два раза. По состоянию на 1 января 2024 года каждое шестое отделение почты временно не работало из-за нехватки штата, нерентабельности или отсутствия помещений.

В Счетной палате выступили с предложением разработать стратегию развития почтовой связи в России до 2030 года, а также определить список отделений, которые подлежат модернизации в ближайшие пять лет и установить лимит долговых обязательств.

Ранее суд в Москве оштрафовал "Почту России" на 100 миллионов рублей по иску Счетной палаты, связанному с нарушением условий бюджетный инвестиций.

В 2021 году компании были направлены почти 5 миллиардов рублей на ремонт отделений, но работы не были выполнены в 279 филиалах в установленный срок. Такое количество неотремонтированных учреждений составляет 23,3% от общего числа отделений, которые должны были быть модернизированы в 2022 году по договору с Минцифры.