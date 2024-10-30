РБК: "Почта России" предложила ограничить доступ к заграничной интернет-торговле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Почта России" предложила ограничить доступ к заграничной интернет-торговле с помощью дополнительных условий для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли, передает РБК.

Письмо с инициативой министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отправил министру экономического развития Максиму Решетникову. Предложения "Почты" уже подписаны замгендиректора компании Аланом Козоновым.

Согласно инициативе, в реестр можно будет включить операторов, у которых есть в собственности, аренде или управлении на всей территории страны складские помещения, ПВЗ и система доставки, а также существует информационная система, через которую можно обмениваться данными с МВД для проверки личности получателя товаров, хранения и обработки информации о нем.

Кроме того, на лицевом счете оператора должен быть неснижаемый остаток авансовых платежей от 3 миллионов евро, а уставный капитал – не менее 100 миллионов рублей.

Издание отмечает, что предложения обсуждались в конце сентября на стратегической сессии правительства по развитию "Почты России". Компания просила уравнять условия для участников трансграничной торговли.

Например, "Почта" должна сохранять тайну связи и использовать почтовую документацию при приеме, перевозке и выдаче заказов. В то время как клиенты маркетплейсов могут отправлять скриншоты QR-кодов в мессенджерах для получения товаров для родственников и друзей, что удобнее, чем лично приходить в почтовое отделение.

Между тем глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что при отмене беспошлинного лимита (200 евро) возникнет необходимость обеспечения уплаты таможенных пошлин. По его словам, предложение "Почты" – один из вариантов решения проблемы, но пока не проработанная версия.

Однако участники рынка опасаются, что инициатива может ограничить конкуренцию и сделать "Почту" единственным игроком, что скажется на ценах и качестве услуг.

В свою очередь, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков сказал, что "Почта" предложила увеличить размер обеспечения оператора электронной торговли с 500 тысяч до 3 миллионов евро, что может привести к исключению из реестра большого количества средних и крупных компаний.

"C учетом предлагаемых требований даже крупным компаниям придется увеличить уставный капитал в 8–10 раз", – предупредил он.

Митюков считает, что увеличение доли "Почты" на рынке трансграничной электронной коммерции можно достичь путем улучшения бизнес-модели, а не ужесточения условий для включения компаний в реестр операторов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что "Почта России" не может составлять конкуренцию маркетплейсам из-за госрегулирования, а также призвал создать равные условия для всех участников рынка, чтобы не допускать дополнительных ограничений.

Глава банка также подчеркнул, что "Почта" выполняет и социальные функции, а также не имеет права нанимать самозанятых для доставки. Поэтому ее необходимо освободить от госрегулирования, чтобы она смогла стать более значимым игроком рынка.