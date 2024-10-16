Глава Сбербанка Греф призвал освободить "Почту России" от "гирь на ногах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Почта России" уступает маркетплейсам в борьбе за клиентов из-за госрегулирования. Необходимо создать равные условия для всех участников рынка, чтобы не допускать дополнительных ограничений. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"<...> если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и настолько тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", – передает его слова РБК.

В условиях такой конкуренции следует уравнять всех участников, но не за счет того, чтобы повесить на все маркетплейсы "гири на ногах", которые сегодня есть у "Почты".

Также глава банка подчеркнул, что "Почта" выполняет и социальные функции, а также не имеет права нанимать самозанятых для доставки. Поэтому ее необходимо освободить от госрегулирования, чтобы она смогла стать более значимым игроком рынка.

В 2022 году "Почта России" понесла совокупные убытки в размере 30,4 миллиарда рублей, вместо прибыли в 2,34 миллиарда рублей, полученной в 2021 году. В 2023 году год убытки составили 7,1 миллиарда рублей, что в 3,8 раза меньше, чем в предыдущем году. В ходе анализа были обнаружены внутренние факторы, которые привели к убыточности группы и стали результатом управленческих действий.

Между тем в России маркетплейсы могут освободить от ответственности за контрафакт. Согласно законопроекту Минэкономразвития, в министерстве предложили определить условия, когда маркетплейсы не будут наказываться за то, что партнеры площадки продают контрафакт. Одним из условий станет незнание о неправомерном использовании интеллектуальной собственности или же своевременные попытки предотвратить незаконную торговлю.