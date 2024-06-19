Суд оштрафовал "Почту России" на 100 млн рублей за задержку ремонта в отделениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд в Москве оштрафовал АО "Почта России" на 100 миллионов рублей по иску Счетной палаты, связанному с нарушением условий бюджетный инвестиций. Об этом сказано в картотеке суда.

Так, в 2021 году АО "Почта России" были направлены почти 5 миллиардов рублей на ремонт отделений, но работы не были выполнены в 279 филиалах в установленный срок. Такое количество неотремонтированных учреждений составляет 23,3% от общего числа отделений, которые должны были быть модернизированы в 2022 году по договору с Минцифры.

АО "Почта России", в свою очередь, предоставила министерству сведения о том, что не удалось обновить лишь два из 1,1 тысячи отделений, в связи с чем организации назначили штраф на сумму 8,4 тысячи рублей. Однако аудиторы сочли эти данные "недостоверными". Поводом была названа подача документов в бумажном, а не электронном виде, как это было прописано в условиях, а также "ненадлежащий учет затрат по договору", передает "Коммерсант".

АО "Почта России" собирается оспорить решение суда. По словам представителя компании, разбирательство связано со сроками оформления закрывающих документов с подрядчиками и подачи отчетов, а фактическое открытие отделений подтверждают извещения о поступлении и выдаче писем и посылок.

Ранее суд арестовал экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, который скрывался от следствия 12 лет. В ЦОС ФБС заявили, что он находился в международном розыске по подозрению в хищении более 2 миллиардов рублей в 2007–2011 годах.

Позже Донских заявил, что не знает о преступлениях, за которые он находился в розыске. Экс-чиновника Минсельхоза поймали на парковке рядом с личным автомобилем. Признательные показания Донских давал уже в машине в наручниках.

Между тем подельников экс-чиновника Минсельхоза осудили на 9 и 11,5 года тюрьмы. Их признали виновными в хищении средств АО "Росагролизинга" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в Россельхозбанке.

