Суд арестовал экс-чиновника Минсельхоза Донских по делу о хищении 2 млрд

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Суд в Липецке арестовал бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских, который скрывался от следствия 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Донских находился в международном розыске по подозрению в хищении более 2 миллиардов рублей в 2007–2011 годах. Речь идет о средствах "Росагролизинга" и "Россельхозбанка". Бывшего чиновника задержали в Истринском районе Подмосковья.

Соучастников Донских осудили на 9 и 11,5 года тюрьмы. Их признали виновными в хищении средств "Росагролизинга" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в "Россельхозбанке".

Ранее в Карачаево-Черкесии задержали группу высокопоставленных чиновников по подозрению в хищении 60 миллионов рублей из бюджета. Их причастность к преступлению подтвердилась обнаруженными доказательствами в ходе обыска. Действия чиновников классифицировали по статье о мошенничестве.

