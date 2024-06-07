Суд арестовал экс-министра труда и соцразвития Омской области за взятничество

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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова за взятничество в крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По материалам дела, под стражей Куприянов будет находиться один месяц и 30 суток – до 4 августа. Там же уточняется, что взятку он получил в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе ранее знакомого ему лица.

Ранее был арестован советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, подозреваемый в хищении бюджетных денег на общую сумму 76 миллионов рублей.

До этого начальника отдела полиции в Москве Татьяну Фролову приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее обвиняют в получении взяток за упрощение постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства.