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07 июня, 11:30

Политика

Суд арестовал экс-министра труда и соцразвития Омской области за взятничество

Фото: omskportal.ru

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова за взятничество в крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По материалам дела, под стражей Куприянов будет находиться один месяц и 30 суток – до 4 августа. Там же уточняется, что взятку он получил в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе ранее знакомого ему лица.

Ранее был арестован советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, подозреваемый в хищении бюджетных денег на общую сумму 76 миллионов рублей.

До этого начальника отдела полиции в Москве Татьяну Фролову приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее обвиняют в получении взяток за упрощение постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства.

Замначальника Генштаба РФ Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей

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