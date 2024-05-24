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24 мая, 17:16

Происшествия

Главу отдела полиции Москвы приговорили к 9 годам колонии за взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Начальнику отдела полиции в Москве Татьяне Фроловой назначили 9 лет колонии общего режима по делу о получении взяток за упрощение постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции города.

Также Фролову лишили на пять лет права занимать должности на госслужбе, которая будет связана с осуществлением деятельности представителя власти.

Ранее в Совете безопасности РФ отметили, что нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами. Там также подчеркнули, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки иностранцев формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.

Позднее в Госдуму внесли законопроект о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля.

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