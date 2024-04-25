Патрушев: нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами

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Нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоявшейся в Санкт-Петербурге.

"Нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков. Она тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", – приводит слова Патрушева РИА Новости.

По его словам, участники встречи пришли к выводу, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран. В связи с этим на встрече приняли во внимание необходимость создания эффективной системы контроля за миграционными потоками.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что срок временного пребывания иностранцев в стране сократят до 90 дней в течение года. Изменения планируют внести на законодательном уровне. До этого срок пребывания в РФ был разрешен на 90 дней в течение шести месяцев.

