Глава Крыма Аксенов запретил иностранцам работать в ряде отраслей экономики

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым на полгода запрещается трудоустраивать иностранцев на предприятия ряда отраслей экономики на основании патентов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В перечень вошли 35 видов экономической деятельности, включая производство пищевых продуктов и напитков, рыболовство, добычу полезных ископаемых, сбор, обработку и утилизацию доходов, растениеводство и животноводство, съемку кинофильмов, работу в библиотеках, музеях и других.

"Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. <...> Трудовая миграция должна стать более контролируемой", – написал Аксенов.

По словам главы региона, полиция выявила на территории Крыма более 500 нарушителей миграционного законодательства. Около 100 из них работали незаконно.

Аксенов считает, что нарушители закона должны выдворяться за пределы РФ. Он рассказал о планах подготовить до 1 мая инициативы, которыми будет ужесточена ответственность за нарушение миграционного законодательства.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк информировала, что срок временного пребывания иностранцев в стране сократят до 90 дней в течение года. Изменения планируют внести на законодательном уровне. До этого срок пребывания в РФ был разрешен на 90 дней в течение шести месяцев.

