Уголовное дело по факту организации незаконной миграции возбудили в Москве

Фото: телеграм "Столичный СК"

В Москве возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества с целью организации незаконной миграции. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

"В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий ГСУ СК России по Москве выявлены признаки преступного сообщества. В отношении 14 лиц возбуждено уголовное дело по признакам организации преступного сообщества и участия в нем", – говорится в уведомлении.

По версии следствия, соучастники создали преступное сообщество в 2018–2022 годах. Злоумышленники занимались незаконной миграцией на территории Московского региона.

В частности, подозреваемые организовали сеть хостелов, где мигрантов фиктивно ставили на миграционный учет в обход законодательства РФ.

Кроме того, как отметили в СК РФ, подозреваемые организовали работу офиса, в котором предоставляли услуги по изготовлению различных миграционных документов для иностранных граждан.

Среди них – миграционные карты с отметками о пересечении государственной границы без фактического выезда с территории России.

Отмечается, что преступная организация осуществляла свою деятельность под покровительством руководителей и должностных лиц ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино города Москвы.



Ранее против мигрантов в Москве возбудили уголовное дело о создании экстремистской организации. Полиция провела рейд в бойцовском клубе, в ходе которого были выявлены более 70 уроженцев Средней Азии, 35 из них находились на территории города Москвы с нарушениями миграционного законодательства.

По данным следствия, не позднее сентября 2020 года группа лиц организовала на территории Москвы работу запрещенной на территории РФ международной религиозной экстремистской организации.

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