Почти 50 мигрантов депортируют из РФ после рейда в подмосковном Перхушково

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Московской области суд постановил депортировать 49 мигрантов, которых задержали во время рейда в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД РФ.

Рейд проходил на территории одного из жилых комплексов в селе Перхушково. Задержанные в ходе него мигранты, как установили полицейские, находились и работали на территории России незаконно. В отношении задержанных был составлен 91 административный протокол.

"На каждого из них (мигрантов. – Прим. ред.) наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны", – рассказали в ведомстве, отметив, что административные дела также были возбуждены в отношении работодателей задержанных.

В конце июня в поселке Кокошкино в ТиНАО произошла драка с участием порядка 20 мигрантов. При этом прибывшие на место происшествия полицейские правонарушителей не обнаружили. По словам очевидцев, участники потасовки успели скрыться.

