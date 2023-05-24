В ЛДПР предложили провести в РФ "дегастарбайтеризацию"

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России необходимы инструменты, которые заменят иностранную рабочую силу на российскую. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Провести дегастарбайтеризацию. У нас есть регионы с более высокой безработицей. Их жители с удовольствием поедут работать в соседние города таксистами, курьерами, рабочими на стройку", – цитирует его ТАСС.

Слуцкий отметил, что необходимо помочь жителям с переездом, а именно предоставить общежитие, купить билет, гарантировать официальную зарплату.

"Только когда и если этот ресурс будет исчерпан, мы должны прибегать к найму иностранцев", – заключил он.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили освободить граждан с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также единственных родителей одного несовершеннолетнего ребенка от уплаты транспортного налога.

Кроме того, как уточняется в пояснительной записке, право получить освобождение от уплаты транспортного налога распространяется на тех граждан, которые владеют автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил.

Также фракция ЛДПР предложила отменить штраф за тонировку передних боковых стекол авто. В настоящее время штраф за нее составляет 500 рублей. По мнению депутатов, меру следует отменить, поскольку тонировка допускается во многих странах.