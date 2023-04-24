В ГД предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол авто

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Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Административный кодекс (КоАП) РФ поправку, которая предусматривает отмену штрафа за тонировку передних боковых стекол авто. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время штраф за тонировку передних боковых стекол составляет 500 рублей. По мнению депутатов, меру следует отменить, поскольку подобное допускается во многих странах.

"Во-первых, она защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона", – следует из пояснительной записки к документу.

Парламентарии считают возможным отменить тонировку на передних боковых стеклах при условии сохранения запрета на затемнение лобового стекла авто.

По мнению соавтора законопроекта, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, штрафы за тонировку в РФ провоцируют много споров. Подобное часто является поводом для злоупотреблений со стороны органов власти, пояснил он.

До этого в Госдуме призвали выбирать русские названия для машин и вернуть бренд "Жигули". Инициатором стал депутат ГД Виталий Милонов. По его словам, названия на латинице были навязаны россиянам Западом, как символ качественной продукции.

