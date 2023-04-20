В российских автосалонах почти закончились иномарки массового сегмента – СМИ

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В РФ подходят к концу запасы иностранных автомобилей массового сегмента. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные известных дилерских сетей, в стране осталось всего лишь 313 доступных иномарок.

Сейчас в стране осталось 127 автомобилей Skoda Rapid, 93 – Volkswagen Polo, 48 – Citroen C4 и 45 – Kia Rio. Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II в продаже в России нет.

"Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну", – сообщили изданию в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

Для сравнения, уточнил СЕО площадки Денис Мигаль, в 2021 году в РФ продавали не менее 200 автомобилей массового сегмента ежедневно.

Сокращение числа автомобилей на рынке привело к повышению их стоимости. Например, Kia Rio в базовой комплектации обойдется сейчас примерно в 1,5 миллиона рублей, в то время как в 2021 году он продавался по цене в пределах 910 тысяч рублей.

"Топовые комплектации Hyundai Solaris сейчас стоят примерно 2,5 миллиона рублей, лифтбэки Volkswagen и Skoda – от 1,7–1,8 миллиона рублей", – сообщил Мигаль.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр пояснил, что, несмотря на возможности параллельного импорта, завозить в РФ автомобили массового сегмента невыгодно.

"Расходы на логистику и таможенное оформление заметно сказываются на конечной стоимости. В итоге эти модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю", – сообщил он.

На фоне происходящего независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предположил, что в ближайшем будущем у россиян останется выбор между китайскими и отечественными марками автомобилей, например Haval и Lada. Однако самая простая модель, например, китайского концерна Geely обойдется покупателю почти в 1,9 миллиона рублей.

"Если "АвтоВАЗ" вернет ABS (систему аварийного торможения) и систему климат-контроля, то за 800 тысяч рублей это будет отличный автомобиль", – сказал автоэксперт.

При этом в самой компании изданию сообщили о планах нарастить производство и выпустить в 2023 году более 400 тысяч автомобилей.

До этого в РФ зафиксировали рост цен не только на иномарки, но и на отечественные модели. Подобное связывали с ослаблением рубля. Например, цена на машину Lada Niva Travel выросла на 16 тысяч, Niva Legend – на 21 тысячу рублей, Lada Granta – на 20–23 тысячи рублей.

