В Госдуме призвали выбирать русские названия для машин и вернуть бренд "Жигули"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал российским производителям автомобилей выбирать русские названия для машин вместо латиницы и попросил вернуть бренд "Жигули". Об этом сообщает "Газета.ру".

Российские маркетологи ошибочно предполагают, что торговые марки, названные латиницей, будут более популярными у потребителей, считает депутат.

"Это некий комплекс, который нам Запад прививал, – если западное, значит, качественное. На самом деле это достаточно глупый шаблон", – сказал он.

Милонов подчеркнул, что поддерживает идею русских названий на всем.

"Я не понимаю, кому нужна наша Lada на внешних рынках, где родное название не адаптировано под европейцев и, кстати, имеет китайскую этимологию. Если вы хотите называть X-Cross Adidas, если вы такие примитивные создания, то называйте, но еще по-русски надо", – сказал он.

Милонов поблагодарил Сергея Собянина за возвращение торгового бренда "Москвич" и призвал компанию "АвтоВАЗ" вернуть еще и наименование "Жигули".

"В моем арсенале есть Lada Vesta, купленная одной из первых. Я со своими друзьями называю ее "Жигули". Иностранцам было неудобно проговаривать это название, поэтому "Жигули" за границей продавались под удобным для них названием Lada", – рассказал депутат.

Ранее гендиректор завода "Москвич" Дмитрий Пронин заявлял, что серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе этого года. При этом старт продаж, по его словам, запланирован на сентябрь 2023 года.



Спрос на автомобили "Москвич" оказался выше ожидаемого – гендиректор завода

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