Автомобили подорожали после падения рубля

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Ослабление рубля привело к росту цен на некоторые автомобили. Сильнее всего изменение курса отражается на стоимости машин, которые поставляются по параллельному импорту. Об этом сообщает газета "Известия".

Подорожали и российские модели. Как отмечает аналитическое агентство "Автостат", цена на машину Lada Niva Travel выросла на 16 тысяч, Niva Legend – на 21 тысячу рублей, Lada Granta – на 20–23 тысячи рублей.

В марте подорожали кроссоверы Geely Tugella, а также FAW T77 – на 100 тысяч рублей. Такой же подъем цены был зафиксирован у лифтбека JAC J7. В свою очередь, JAC S3 подорожал на 50 тысяч рублей, а пикап JAC Т6 – на 100–120 тысяч рублей.

У моделей компании Chery цены поднялись на 50–80 тысяч рублей, рассказали представители бренда. Однако у них продолжает работать система скидок. Определенные бонусы покупатель может получить, если оформляет кредит или совершает покупку по схеме trade-in.

Однако в компании "Моторинвест" сообщили, что не планируют менять цены Evolute. Специалисты объяснили, что некоторые компоненты можно приобретать за рубли.

"Если речь о параллельном импорте, то ситуация меняется мгновенно. За последние две недели цены подросли на 10%", – отметил руководитель розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Это подтвердил и глава департамента по выкупу ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов. Он указал, что вместе с ростом иностранной валюты увеличивается и стоимость ввезенных автомобилей.

По его словам, многим участникам рынка приходится переориентироваться. Некоторые начали налаживать связи с производителями из КНР, другие вместо параллельного импорта предпочитают подержанные автомобили.

Небольшие изменения стоимости произошли на официальном рынке – на 2–3%. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание автомобилей и их дефицит.

Есть компании, которые решили перейти на юань, однако пока это не сильно повлияло на стоимость машин, поскольку комплектующие, как правило, оплачиваются в долларах. Представители "ААА Траксервис" рассказали, как обстоит ситуация.

"Расчеты у нас происходят с привязкой к курсу юаня. Сейчас техника уже подорожала, поскольку расчет производится по факту поступления. К тому же авансы также вносятся в пересчете на юань", – объяснили эксперты.

Поэтому и не представляется возможным не индексировать цены, добавили в компании. Специалисты уверены, что стоимость продолжит расти. В первую очередь следует ожидать роста цен на машины, поставляемые по параллельному импорту, считает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Более стабильная ситуация будет на рынке отечественных автомобилей. Аналитик считают, что никто не станет здесь резко завышать цены из-за угрозы обрушения слабого рынка, который только начинает набирать обороты. Российские автокомпании и официальные импортеры могут даже пойти на сокращение своей маржи или уберут скидки, но постараются сделать все, чтобы цены остались на прежнем уровне.

Однако консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сомневается, что производители будут готовы уменьшить маржу. По его мнению, лучше рассчитывать на финансирование госпрограмм поддержки автопрома, например, льготное кредитование.

Ранее аналитики предположили, что нынешнее ослабление рубля не сильно повлияет на цены на российском рынке. Дело в том, что ретейлеры еще в прошлом году слишком сильно подняли цены. Дальнейшее их повышение может создать конфликт спроса и финансовых возможностей покупателей.

Однако позже стало известно, что машины иностранных марок, ввозимые в Россию из-за рубежа, подорожали на 10%. Стоимость выросла не только у недавно ввезенные автомобилей, но и у тех, что попали на рынок РФ до падения российской валюты.



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