Экономисты рассказали, как слабый рубль повлияет на цены в России

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На фоне ослабления рубля россияне опасаются скачка инфляции, однако экономисты уверяют, что цены на российском рынке изменятся не сильно из-за малого потребительского спроса. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так, главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин отмечает, что продавцам сегодня трудно повышать цены, поскольку реальные доходы людей в РФ не растут уже много лет – многие не могут платить еще больше. О слабом спросе, по его словам, говорят забитые склады электроники и тот факт, что компании вынуждены прибегать к скидкам.

Февральское и мартовское падение курса рубля не привело к росту цен. Не подскочит инфляция и сейчас, уверен Надоршин. Магазины продолжат проводить акции и вводить скидки до тех пор, пока спрос не увеличится, подчеркнул он.

Схожего мнения придерживается и экономист Михаил Беляев. Он заметил, что в прошлом году монополисты рынка так сильно подняли цены, что теперь могут только предлагать покупателям скидки. В целом темпы роста инфляции в РФ пока достаточно низкие, говорит специалист. С начала года этот показатель составил 1,47%, что в годовом выражении равняется примерно 6%.

На еще один фактор, который позволит сдержать рост цен, указал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Он напомнил о приближении лета и, соответственно, начала сезона урожая. Это приведет к падению цен на сельхозпродукцию.

Ранее аналитики объяснили рекордный рост доллара и евро по отношению к рублю, который происходит, несмотря на рост мировых цен на нефть. Они связали это с окончанием налогового периода, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, и дисбалансом спроса на валюту.



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