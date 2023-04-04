Аналитики объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть

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Ослабление рубля, несмотря на рост цен на нефть, связано с окончанием налогового периода и дисбалансом спроса на валюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

"Эксперты связывают ослабление российской валюты с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций", – указано в сообщении.

Эксперты также отмечают влияние на рубль продолжающихся сделок по продаже активов зарубежных компаний в России. Кроме того, давление на отечественную валюту оказывает и корректировка требований ЦБ РФ к обязательным резервам в недружественных валютах.

Аналитики считают, что рост цен на нефть, последовавший за решением ОПЕК+ о сокращении добычи, положительно скажутся на позициях рубля, но лишь через некоторое время.

3 апреля курс доллара в ходе торгов превысил 78 рублей, евро – 85 рублей. Последний раз подобные показатели фиксировали в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Нынешнее решение дополняет то, что было принято в октябре прошлого года, когда страны ОПЕК+ договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

Нефть выросла в цене после решения стран ОПЕК+

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