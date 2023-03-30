ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными активами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ с 1 апреля еще на полгода продлевает ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета", – говорится в сообщении.

Российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав на заблокированные активы, а брокерам по-прежнему будет запрещено исполнять поручения с такими активами. Отмечается, что эти действия направлены на защиту инвесторов и минимизацию их рисков.

В начале месяца председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продлит все валютные ограничения, срок которых истекает в марте. Так, уже 6 марта ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.



Центробанк продлил действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!