ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России продлил до 9 сентября текущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Однако будут сохранены все действующие лимиты на выдачу средств гражданам и юридическим лицам. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро", – указано в сообщении.

Для банков также продлили на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче средств со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно получить в рублях. Также банкам разрешено продавать доллары и евро, которые они получили с 9 апреля прошлого года.

Банк России отметил, что ограничения сохраняются из-за действующих против государства ограничений.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что необходимо обратиться в российское правительство с предложением либерализации ввоза наличной иностранной валюты на территорию страны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор считает предложение Аксакова обсуждаемым. По ее словам, ЦБ уже поднимал данную тему с разными ведомствами.

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