Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте

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Министерство финансов РФ разработало проект указа президента, согласно которому российская сторона будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"В целях недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям проектом указа устанавливаются следующие положения: об исполнении госгарантий, предоставленных до дня вступления в силу указа, в валюте РФ (рублях)", – следует из пояснительной записки к проекту.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак сообщил, что Россия начала торговать с дружественными странами в рублях, отказавшись от использования доллара. Несмотря на то что пока этот процесс не приобрел необходимую форму, положительные результаты уже есть, отметил он.

Эксперт указал на важность того, чтобы цена сразу формировалась в рублях. По его словам, доля американской валюты в международных расчетах начала снижаться, поэтому все ведет к утрачиванию долларом статуса мировой валюты.



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