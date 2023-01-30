Экономист заявил, что РФ стала отказываться от применения долларов в расчетах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия начала торговать с дружественными странами в рублях, отказавшись от использования доллара. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на экономиста и политолога Александра Дудчака.

По его словам, Москва показала, что отказываться от доллара можно и нужно. Дудчак добавил, что, несмотря на то что пока этот процесс не приобрел необходимую форму, положительные результаты уже есть.

"Если мы торгуем с некоторыми западными государствами, как у нас говорят, в рублях, то это не торговля в рублях, а получение денег, которые конвертируются в них. Это временная мера из-за угрозы арестов счетов, также есть проблемы у банков", – пояснил Дудчак.

Эксперт указал на важность того, чтобы цена сразу формировалась в рублях. По его словам, в этом случае можно будет сказать, что Россия отказалась от доллара.

Экономист пояснил, что сейчас доля американской валюты в международных расчетах начала снижаться, поэтому все ведет к утрачиванию долларом статуса мировой валюты. Это в свою очередь, уверен Дудчак, станет для США мощным ударом.

"Китай был бы счастлив, если бы не было конфликта, их устраивало стабильное развитие, когда никто никому палки в колеса не ставит. Но это не устраивает Соединенные Штаты, потому что в таком режиме, когда никто никому не мешает, страны развивают свою экономику. Темпы роста Китая были выше в несколько раз, чем в США", – заключил экономист.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что доллар получил статус мировой валюты из-за того, что после Второй мировой войны Штаты занимали доминирующие позиции в торговле и мировом производстве. Однако, отметил эксперт, за последние 20 лет ситуация в мире начала меняться, а американская валюта начала оттесняться в качестве мирового крупнейшего торгового партнера.



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