Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле видят только положительные перспективы будущего России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциал очень хороший, перспективы абсолютно положительны", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Подобный вывод, уточнил Песков, объясняется существованием России в условиях вызовов последних лет. Правительство справилось с возникшими задачами.

Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что положительную оценку работе правительства не раз давал Владимир Путин.

Ранее конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин отметила отсутствие необходимости для России дружбы с Западом и работы с долларом для успешного процветания. По ее словам, "опосредованная война" США с Россией на Украине выгоднее всего для Пекина. Вместе с тем Грин напомнила, что всегда выступает против предоставления помощи Украине и требует общественного аудита выделенных Киеву средств.



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