В Минэкономразвития назвали оптимальный для экономики РФ курс доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит порядка 70 рублей за доллар, что является балансовым для экономики России. Об этом заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью газете "Известия".

"Уровень в 70 рублей за доллар – балансовый для экономики. 60 категорически не устраивает экспортеров, тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы", – заявил он.

Торосов ожидает, что диапазон курса доллара в среднем по году составит 68 – 72 рубля.

Кроме того, первый замглавы Минэкономразвития считает, что инфляция в 2023 году будет в рамках прогноза и составит 5–6%. Он подчеркнул, что эти цифры являются средним показателем и в разных секторах экономики инфляция может значительно отличаться.

Ранее экономист Денис Ракша не исключил, что в течение года курс доллара вырастет до 80 рублей. Он подчеркнул, что курс будет зависеть от баланса внешней торговли.

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