В США заявили об ослаблении доллара из-за украинского кризиса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Конфликт на Украине ослабил позиции американского доллара и укрепил глобальное представление о том, что миру больше подходит многополярная система, заявил профессор Атлантического университета во Флориде Робер Рабил.

По его словам, сегодня американская валюта является основной, поскольку большинство финансовых операций в мире проводится именно в долларах. Однако многие страны из-за событий на Украине и беспрецедентных санкций против России начали предпринимать попытки "уйти" от этой валюты в международных расчетах.

"Глядя на экономические модели и тенденции, становится ясно, что многие страны, некоторые из которых поощряются Китаем (и Россией), пересматривают использование доллара в качестве основной торговой валюты", – написал он в своей статье для французского портала Brunobertez.

Профессор напомнил, что в 2014 году на саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты, а в 2022 году ЕАЭС достиг соглашения о необходимости ее создания. Кроме того, Китай разработал стратегию по введению фьючерсов на сырую нефть, номинированных в юанях, а также ввел оплату импорта в собственной валюте, а не в долларах США.

"В августе Иран заявил, что начал использовать свою валюту и российские рубли для торговли с Россией. ОАЭ <...> начали выпуск облигаций в собственной валюте. В августе Египет объявил о планах выпустить облигации, деноминированные в китайских юанях", – напомнил Рабил.

Ранее экономист Хенрик Мюллер заявил, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты из-за инфляции в США, антироссийских санкций, а также ситуации на Украине, из-за которой очень быстро меняется расклад сил на финансовом рынке.



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